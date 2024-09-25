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Экс-игрок сборной Германии написал письмо к себе в прошлое

Марио Гетце жалеет о переходе в Баварию.
Сегодня, 19:45
Марио Гетце / Getty Images
Марио Гетце / Getty Images

Бывший игрок Баварии, Боруссии Дортмунд, автор победного гола в финале Чемпионата мира-2014 Марио Гетце написал письмо для себя в прошлом.

В тексте опубликованном газетой Die Zeit Марио признается самому себе, что его переход в стан мюнхенского гранда был ошибкой.

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"Когда Пеп Гвардиола, легендарный тренер Барселоны приехал в Мюнхен и получил предложение от Баварии в 2012, на мое решение также повлияло мое увлечение Барселоной, которое я имел с самого детства. Мне нравился футбол Барселоны, я хотел играть в такой футбол.

С Пепом и воспоминаниями из моего детства также сыграло роль то, что я рос в Альгое (область в районе федеральной земли Бавария - прим.), моя близость к клубу.

Тогда все клубы мира хотели меня, я мог пойти куда угодно, Барселона, Бавария. Я знаю, ты не будешь думать долго, когда я скажу тебе: Останься в Дортмунде подольше, это будет хорошо для твоего развития.

Я не обратил внимание на этот совет также. Ты видишь только себя, твою карьеру. Я был упрям, я был амбициозным. Мы выиграли Бундеслигу дважды, и однажды золотой дубль с Боруссией. Но это ничего не изменило.

Я думал о трансфере. Я не знаю, кто мог бы убедить меня изменить свое решение.

Ты еще не понял, что решения, которые ты принимаешь могут сделать больно другим людям. Намного сильнее, чем ты можешь представить. Ты видишь только себя, свой собственный путь, свою карьеру. И пока ты не чувствовал, что такое неудача, что такое сопротивление. Все шло хорошо, всегда хорошо. Тебе не хватило умения смотреть в будущее. Откуда оно могло взяться? У тебя есть только твои убеждения", - написал себе Гетце.

Отметим, сейчас полузащитник является игроком франкфуртского Айнтрахта.

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