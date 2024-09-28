Никс могли отправить Рэндла не в Миннесоту

Мир НБА всколыхнула новость о том, что Нью-Йорк и Миннесота провели обмен при участии Карл-Энтони Таунса.

Бигмен теперь будет выступать за Никс, а в обратном направлении последовали Джулиус Рэндл, Донте ДиВинченцо и драфт-пик первого раунда 2025 года.

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Однако Рэндл мог сменить команду еще летом, причем он бы выступал не за Миннесоту.

Как сообщает BasketNews со ссылкой на журналиста SNY Иана Бегли, Нью-Йорк обсуждал трейд Рэндла с тремя другими командами.

Так, по информации источника, 29-летний форвард мог оказаться в Майами, Атланте или Детройте. Никс решились заняться обменом игрока после того, как стороны не смогли договориться о продлении контракта.

У Рэндла осталось два года по действующему соглашению с опцией игрока на сезон-2025/26. Таким образом, если он от нее откажется, он сможет выйти на рынок свободных агентов следующим летом.

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