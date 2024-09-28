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"У меня есть варианты": Чжилей рассказал, с кем может провести следующий бой

Китайский супертяжеловес перечислил потенциальных соперников.
Вчера, 22:29
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей поделился своими ближайшими планами.

Китайский боксер рассказал, с кем готов встретиться в ринге в ближайшем бою.

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"Прежде всего, я просто хочу драться. Я хочу заполучить большие имена в ринге. Сейчас у меня есть варианты. У меня есть реванш с Паркером - это обязательство по контракту. Меня вызывал Мартин Баколе, так что давайте. И я очень хочу подраться с Дюбуа.

Так что посмотрим, что произойдет, и в каком из вариантов будет больше всего смысла. Я надеюсь подраться в декабре", - сказал Чжилей в комментарии FightHype.com.

Ранее Чжилей предсказал исход реванша Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа Мартин Баколе Чжан Чжилей

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