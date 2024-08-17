Чжилей предсказал исход реванша Усик - Фьюри

Известный супертяжеловес Чжан Чжилей поделился ожиданиями от реванша объединенного чемпиона мира в его дивизионе Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

По словам представителя Китая, украинский боксер победит британца.

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"В первом поединке Усик нашел способ, как победить Тайсона Фьюри, и он продолжит делать это.

Я считаю, что результат первого боя повторится", - сказал Чжилей в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114).

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира включил Усика в список лучших боксеров супертяжелого веса.

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