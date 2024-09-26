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Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне

Рома повела в счете против Атлетика.
Вчера, 22:42
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В четверг, 26 сентября, Рома принимает дома Атлетик в рамках Лиги Европы.

Вышедший в стартовом составе римлян Артем Довбик также и стал автором первого гола в матче.

На 32-й минуте Рома ринулась в контратаку, которая завершилась ювелирной подачей Анхелиньо прямо на голову украинского форварда.

Артему оставалось только не промазать по воротам, что он и сделал, записав на свой счет дебютный мяч в еврокубках в текущем сезоне.

На момент написания новости счет в матче остается 1:0 в пользу Ромы.

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