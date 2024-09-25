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Экс-тренер Манчестер Юнайтед: Каземиро думал, что в Реале видел все

Стив МакЛарен рассказал о проблемах, с которыми бразилец столкнулся под руководством Эрика тан Хага.
Сегодня, 21:02
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Минувшим летом Стив МакЛарен решил покинуть Манчестер Юнайтед ради работы со сборной Ямайки.

Будучи ассистентом Эрика тен Хага на протяжении последних двух лет, МакЛарен стал свидетелем падения Каземиро, который считался лучшим опорником мира.

В интервью The Telegraph 68-летний англичанин рассказал, почему бразилец так провалился в сезоне-2023/24.

"Каземиро не мог поверить в детали и тактические знания Эрика тен Хага. Каземиро думал, что видел все в Реале", - сказал МакЛарен.

Источник: Getty Images

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Англичанин проработал один сезон в Твенте, а тен Хаг был его ассистентом. Экс-тренер сборной Англии очень ценит помощь, которую он получил от нидерландца.

"Вот что я ценил в тот первый год в Твенте. Эрик помог мне влиться в клуб. Каждая запланированная сессия, каждый перерыв на попить. (Он) дотошный. Даже вплоть до того, что вам приходилось носить".

Манчестер Юнайтед стартует в Лиге Европы матчем против Твенте, в котором тен Хаг провел 23 года в качестве игрока и тренера.

Эта игра состоится в среду, 25 сентября. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей Лиги Европы сезона-2024/25.

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