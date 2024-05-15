Ворскла - Шахтер 1:2: обзор матча и результат игры 15.05.2024

В среду, 15 мая, в Ровно на стадионе Авангард в рамках финала Кубка Украины сошлись Ворскла и Шахтер.

Фанаты полтавского клуба надеялись на повторение сценария 2009 года, когда их команда победила "горняков", благодаря единственному голу в исполнении легенды клуба Василия Сачко.

И в первом тайме подопечные Сергея Долганского неплохо справлялись с соперником. Однако уйти на перерыв при ничейном результате им не удалось.

На 40-й минуте Иракли Азаров забросил мяч в штрафную, где Даниил Сикан, находясь между двух защитников, ударом головой переправил мяч в сетку ворот Павла Исенко.

Источник: ФК Шахтер Донецк

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Наверняка у "зелено-белых" в планах было после перерыва быстро сравнять счет. И гол состоялся, вот только все пошло не по плану Ворсклы.

На старте второй половины матча Шахтер подал угловой, Николай Матвиенко головой отправил мяч на дальнюю штангу, а Ефим Конопля в падении нанес удар. И хотя Исенко отбил удар, мяч успел полностью пересечь линию ворот.

После этого команда Марино Пушича начала играть по счету, позволив оппоненту создать несколько моментов у своих ворот. Все это привело к шедевру в исполнении Николая Ковталюка.

За пять минут до конца основного времени Илья Крупский прорвался в штрафную "горняков" и прострелил на Крупского, который, будучи на линии вратарской, красивым ударом пяткой замкнул передачу. Дмитрий Ризнык не смог отстоять на "ноль" в матче против родной команды.

Полтавчане попытались организовать финальный штурм, однако спастись от поражения им так и не удалось.

Шахтер одержал победу со счетом 2:1 и в четырнадцатый раз в своей истории стал победителем Кубка Украины, став единоличным обладателем рекорда (у Динамо 13 Кубков).

Статистика матча Ворскла - Шахтер финала Кубка Украины

Ворскла - Шахтер 1:2

Голы: Ковталюк, 85 - Сикан, 40, Конопля, 56.

Владение мячом: 32% - 68%

Удары: 8 - 5

Удары в створ: 4 - 2

Фолы: 10 - 10

Атаки: 64 - 129

Ворскла: Исенко - Крупский, Павлюк, Хрипчук, Пердута - Якубу (Бацула, 58), Скляр (Челядин, 67), Мякушко (Нестеренко, 58), Сиссоко (Родригес, 82), Кане - Степанюк (Ковталюк, 67).

Шахтер: Ризнык - Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля - Степаненко (Гомес, 73), Крыськив, Бондаренко - Кевин, Сикан (Траоре, 81), Зубков (Швед, 81).

Предупреждения: Бацула, Хрипчук - Траоре, Крыськив, Ризнык.

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