Аматорский Агротех лишь в серии пенальти проиграл в 1/8 финала Кубок Украины

В рамках 1/8 финала Кубка Украины аматорский колектив Агротех (Кировоградская область) встречался с клубом Феникс-Мариуполь (Первая лига).

Основное время матча завершилось ничейным результатом - в первом тайме счет открыли профессионалы, а во втором опытный форвард Алексей Чичиков сравнял счет.

Победитель и четвертьфиналист определялись в серии пенальти. Команды начали очень уверенно, но первым, кто не сумел забить с 11 метров стал тот самый Чичиков, который пробил выше ворот четвертый удар своей команды.

Но голкипер Агротеха Дмитрий Рудык уже в следующем эпизоде парировал удар соперника и спас свою команду от вылета. Далее команды снова забивали гол за голом, пока Павел Бовтуненко не "зарыл" в землю и не пробил мимо ворот свой удар (8-й по счету).

Агротех - Феникс-Мариуполь 1:1 (по пенальти 6:7)

Голы: Чичиков, 78 - Вильховый, 37

Со всеми результатами и расписанием матчей Кубка Украины можно ознакомиться на ISPORT.

