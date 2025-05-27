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Футбол

Аталанта может остаться без главного тренера

Джан Пьеро Гасперини может покинуть клуб.
Вчера, 18:49       Автор: Андрей Безуглый
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини, может покинуть свой пост в ближайшие дни.

Напомним, что контракт специалиста истекает грядущим летом. Аталанта старается удержать своего тренера, при котором команда добилась значительного прогресса.

Однако проблема в том, что сам 67-летний Гасперини не уверен, что хочет остаться. Тренер не может найти для себя мотивацию продолжать работу.

Ожидается, что окончательное решение Гасперини сообщит руководству клуба до конца текущей недели.

Ранее также сообщалось имя тренера, который заменит Антонио Конте в Наполи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта

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