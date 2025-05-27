Назван главный кандидат на замену Конте в Наполи

Аллегри может возглавить очередной клуб в Италии.

Главный тренер Наполи Антонио Конте может покинуть клуб после чемпионства в Серии А.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб рассматривает вариант с назначением Массимилиано Аллегри на должность нового наставника.

57-летний специалист является главным кандидатом на замену Конте.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис уже проявлял интерес к Аллегри в течение прошлых лет. У тренера также хорошие отношения со спортивным директором клуба Джованни Манной.

В мае 2024 года Аллегри покинул Ювентус.

Ранее сообщалось, что скандальная итальянская блогерша обнажилась перед болельщиками Наполи после чемпионства клуба.

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