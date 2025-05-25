Скандальная итальянская блогерша обнажилась перед болельщиками Наполи после чемпионства клуба

Скандально известная итальянская блогерша Луна Луонго пикантно приняла участие в праздновании чемпионства Наполи.

Еще до того, как стало понятно, что "партенопейцы" выиграют трофей, девушка пообещала показать свою грудь болельщикам клуба.

Луна, в итоге, сдержала свои слова и обнажилась перед толпой, выйдя на балкон своей квартиры. Видеоподтверждение Луонго опубликовала в своем Tiktok.

Отметим, что итальянка также ведет свой аккаунт на одной из платформ, где разрешено распространять контент сексуального характера, и имеет там более ста тысяч подписчиков.

Напомним, что Наполи близок к оформлению первого летнего трансфера

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