Стали известны детали контракта, который Наполи предлагает лидеру Манчестер Сити

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал детали контракта, который Наполи предложил Кевину де Брюйне.

Напомним, бельгийский хавбек станет летом свободным агентом. На его подписание претендуют действующий чемпион Италии и Чикаго Фаер.

Неаполитанцы готовы предложить хавбеку трехлетний контракт, по итогам которого он заработает 17 млн евро.

По шесть млн евро в первые два сезона и еще пять за третий. Также де Брюйне получит подписной бонус.

Ожидается, что де Брюйне объявит о своем решении в ближайшие несколько дней.

Ранее также лидер другого клуб сыграл свой последний домашний матч в карьере.

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