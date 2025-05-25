iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Стали известны детали контракта, который Наполи предлагает лидеру Манчестер Сити

Кевин де Брюйне может заработать солидную сумму.
Вчера, 00:20       Автор: Андрей Безуглый
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал детали контракта, который Наполи предложил Кевину де Брюйне.

Напомним, бельгийский хавбек станет летом свободным агентом. На его подписание претендуют действующий чемпион Италии и Чикаго Фаер.

Неаполитанцы готовы предложить хавбеку трехлетний контракт, по итогам которого он заработает 17 млн евро.

По шесть млн евро в первые два сезона и еще пять за третий. Также де Брюйне получит подписной бонус.

Ожидается, что де Брюйне объявит о своем решении в ближайшие несколько дней.

Ранее также лидер другого клуб сыграл свой последний домашний матч в карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин Де Брюйне

Статьи по теме

"У нас есть место для него": Лидер Ливерпуля прокомментировал уход де Брюйне из Ман Сити "У нас есть место для него": Лидер Ливерпуля прокомментировал уход де Брюйне из Ман Сити
Два европейских гранда хотят подписать де Брюйне Два европейских гранда хотят подписать де Брюйне
Де Брюйне: Я показал, что еще могу поиграть в АПЛ Де Брюйне: Я показал, что еще могу поиграть в АПЛ
Де Брюйне имеет только один вариант продолжения карьеры Де Брюйне имеет только один вариант продолжения карьеры

Видео

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0: Видео гола и лучших моментов финала Лиги Европы
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0: Видео гола и лучших моментов финала Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк поднялись вверх на одну позицию, Швентек выпала из четверки лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался лидером, Алькарас обошел Зверева, а Сачко снова достиг прогресса
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: второй матч за место в Бундеслиге
просмотров

Последние новости

Европа20:59
Забарный попал в команду последнего тура АПЛ
Европа20:35
"Мы празднуем уже месяц": Один из лидеров Ливерпуля забавно прокомментировал завоевание чемпионства
Европа19:59
Бавария нацелилась на игрока основного состава Ливерпуля
Европа19:54
Челси стремится перехватить бывшую надежду Барселоны
Европа19:27
Де Хеа может перейти во французский топ-клуб
Украина19:15
УПЛ: Левый Берег будет противостоять Металлисту 1925, Кудровка встретится с Ворсклой - известны даты и время переходных матчей
Европа18:59
Клуб Серии А уволит тренера после непопадания в еврокубки
Водные18:49
Коновалов принес Украине очередную медаль Евро-2025 по прыжкам в воду
НБА18:28
Братья Томпсоны готовы выступать за экзотическую сборную
Европа18:27
Брат Беллингема проведет переговоры с клубом Бундеслиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK