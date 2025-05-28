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Футбол

Милан пытается перехватить именитого наставника у конкурента

Массимилиано Аллегри пользуется большим спросом.
Вчера, 20:30       Автор: Андрей Безуглый
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Милан влез в переговоры между Массимилиано Аллегри и Наполи, пишет Calciomercato.

"Россонери" отправили свое предложение итальянскому специалисту, стараясь перебить предложение неаполитанцев.

Чемпион Италии получил предварительное соглашение от Аллегри на двухлетний контракт с 6 млн евро зарплаты.

Милан же несколько стеснен в средствах и предлагает тренеру лишь 3,5 млн евро зарплаты, но контракт на три года. Ожидается, что Аллегри сделает выбор до конца текущей неделе.

Ранее также еще один итальянский клуб остался без главного тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Милан Массимилиано Аллегри

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