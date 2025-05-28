Милан пытается перехватить именитого наставника у конкурента

Милан влез в переговоры между Массимилиано Аллегри и Наполи, пишет Calciomercato.

"Россонери" отправили свое предложение итальянскому специалисту, стараясь перебить предложение неаполитанцев.

Чемпион Италии получил предварительное соглашение от Аллегри на двухлетний контракт с 6 млн евро зарплаты.

Милан же несколько стеснен в средствах и предлагает тренеру лишь 3,5 млн евро зарплаты, но контракт на три года. Ожидается, что Аллегри сделает выбор до конца текущей неделе.

Ранее также еще один итальянский клуб остался без главного тренера.

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