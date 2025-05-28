iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Наставник клуба Серии А хочет покинуть его по собственному желанию

Раффаэле Палладино желает уйти из Фиорентины.
Сегодня, 16:27       Автор: Василий Медвидь

Итальянская Фиорентина осталась без главного тренера.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, итальянец Раффаэле Палладино решил покинуть клуб. Специалист ушел по собственному желанию.

Примечательно, что всего три недели назад 41-летний наставник продлил контракт до 2027 года, но позже в клубе заявили, что от него ждали лучших результатов, хотя и не стали увольнять.

Однако, по информации еще одного инсайдера Николо Скиры, причина заключается не в конфликте с руководством «фиалок», которое хочет сохранить Раффаэле, а в наличии предложения от Аталанты.

Напомним, ранее сообщалось, что тренер Аталанты перейдет в Рому.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиорентина

Статьи по теме

Ливерпуль заинтересовался экс-защитником Шахтера Ливерпуль заинтересовался экс-защитником Шахтера
Второй бомбардир Серии A поставил МЮ условие перехода Второй бомбардир Серии A поставил МЮ условие перехода
Бетис с ничьей против Фиорентины в овертайме вышел в финал Лиги конференций Бетис с ничьей против Фиорентины в овертайме вышел в финал Лиги конференций
Экс-защитник Шахтера перенес хирургическое вмешательство Экс-защитник Шахтера перенес хирургическое вмешательство

Видео

Автомобиль врезался в толпу фанатов на чемпионском параде Ливерпуля
Автомобиль врезался в толпу фанатов на чемпионском параде Ливерпуля

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: финал Лиги конференций
просмотров
Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Формула 119:40
Вассер: У Феррари наметилась положительная тенденция
Лига Чемпионов19:35
Лига чемпионов: ПСЖ и Интер встретятся в финале
Лига Чемпионов19:25
ПСЖ - Интер: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
Европа19:07
Реал в шаге от подписания таланта сборной Германии
Европа18:29
Осасуна подала иск в CAS против Барселоны
Лига конференций18:15
Лига конференций: Челси и Бетис разыграют трофей в финале
Лига конференций18:10
Бетис - Челси: онлайн-трансляция финала Лиги конференций
Другие страны17:44
Роналду может сменить один саудовский гранд на другой
Теннис17:17
Украинцы на Ролан Гаррос-2025: Свитолина и Стародубцева прошли в третий раунд, Киченок и Кенин проиграли в парном разряде
Теннис17:14
Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK