Наставник клуба Серии А хочет покинуть его по собственному желанию
Раффаэле Палладино желает уйти из Фиорентины.
Итальянская Фиорентина осталась без главного тренера.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, итальянец Раффаэле Палладино решил покинуть клуб. Специалист ушел по собственному желанию.
Примечательно, что всего три недели назад 41-летний наставник продлил контракт до 2027 года, но позже в клубе заявили, что от него ждали лучших результатов, хотя и не стали увольнять.
Однако, по информации еще одного инсайдера Николо Скиры, причина заключается не в конфликте с руководством «фиалок», которое хочет сохранить Раффаэле, а в наличии предложения от Аталанты.
Напомним, ранее сообщалось, что тренер Аталанты перейдет в Рому.
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