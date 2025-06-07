Испанский клуб объявил об уходе футболиста Динамо

Грузинский вингер Георгий Цитаишвили покинул Гранаду.

24-летний футболист выступал за команду на правах аренды до конца сезона. Теперь он возвращается в Динамо.

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В составе Гранады Цитаишвили провел 36 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

Контракт игрока с Динамо Киев действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо пропустит сбор в национальной команде.

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