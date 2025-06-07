Ребров назвал заявку Украины на матч против Канады
Украинская команда сыграет в товарищеском турнире.
В субботу, 7 июня, состоится матч сборной Украины против Канады в рамках товарищеского турнира Canadian Shield.
Главный тренер украинской команды Сергей Ребров назвал заявку на игру.
Заявка сборной Украины:
- Вратари: Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык.
- Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Илья Забарный, Максим Таловеров, Евгений Чеберко, Александр Тымчик, Александр Мартынюк.
- Полузащитники: Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Николай Михайленко, Георгий Судаков, Егор Назарина, Артем Бондаренко, Алексей Гуцуляк, Иван Калюжный, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Зубков, Александр Пихалонок.
- Нападающий: Роман Яремчук.
Матч Канада - Украина начнется в 22:30 по Киеву. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.
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