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Канада - Украина: онлайн трансляция матча товарищеского турнира

На ISPORT.ua доступна текстовая и видео онлайн-трансляция международного матча.
Сегодня, 15:05       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

В субботу, 7 июня, сборные Канады и Украины сыграют между собой на старте товарищеского турнира Canadian Shield.

Поединок пройдет в Торонто на BMO Field. Стартовый свисток запланирован на 22:30 по киевскому времени.

Также уже 10 июня сборная Украины сыграет со сборной Новой Зеландии.

Смотреть онлайн трансляцию матча Канада - Украина

Онлайн трансляция появится в этой новости незадолго до старта матча

Трансляция поединка также будет доступна на видеосервисе MEGOGO.

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