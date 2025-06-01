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Футбол

Защитник Динамо пропустит сбор в национальной команде

Владислав Дубинчак заболел.
Вчера, 22:40       Автор: Андрей Безуглый
Владислав Дубинчак / fcdynamo.kiev.ua
Владислав Дубинчак / fcdynamo.kiev.ua

Защитник Динамо Владислав Дубинчак пропустит июньский сбор в национальной команде.

Как сообщает пресс-служба УАФ, 26-летний игрок заболел ветрянкой.

Напомним, что в июне сборная Украины сыграет матчи против Канады и Новой Зеландии на товарищеском турнире.

В прошедшем сезоне Дубинчак провел 31 матч, отличившись шестью ассистами.

Ранее также стало известно, что турнир в Канаде пропустит и лидер Полесья.

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