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Динамо продлило контракт с защитником

Руководство столичного гранда ведет работу по сохранению важных исполнителей.
Сегодня, 12:14
Владислав Дубинчак / ФК Динамо Киев
Владислав Дубинчак / ФК Динамо Киев

"Бело-синие" обновили условия сотрудничества с очередным футболистом. Защитник Владислав Дубинчак заключил новый договор с Динамо, сообщает официальный сайт клуба.

Уроженец Винницкой области подписал контракт до лета 2028 года. Предварительное соглашение вступило в силу до июня. Тем временем договор конкурента за место на левом фланге обороны – Константина Вивчаренко – рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Они постоянно чередуются в основе Динамо в нынешнем сезоне. Дубинчак провел 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 результативных передачи. Вивчаренко же сыграл 18 поединков (1 ассист).

Кстати, накануне Шахтер представил новичка из чемпионата Боливии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев владислав дубинчак

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