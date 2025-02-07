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Шахтер официально представил нового защитника

Диего Арройо присоединился к донецкому клубу.
Сегодня, 20:16
Диего Арройо / shakhtar.com
Диего Арройо / shakhtar.com

Шахтер официально представил своего нового игрока.

"Горняки" все же подписали 19-летнего боливийского защитника Диего Арройо. Игрок подписал контракт до 2029 года.

Детали контракта не разглашаются, однако ранее сообщалось, что трансфер обошелся клубу в 1 млн евро, а также Боливар получит некий процент от перепродажи игрока.

В текущем сезоне Арройо успел сыграть лишь три матча, отметившись голевой передачей. Также у игрока есть шесть игр за молодежную сборную Боливии.

Ранее также сообщалось, что Динамо продлило контракт со своим хавбеком.

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