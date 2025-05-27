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Футбол

Лидер Полесья пропустит матчи сборной Украины

Назаренко пропустит ориентировочно месяц из-за травмы.
Сегодня, 13:50       Автор: Митя Шитко
Александр Назаренко / Getty Images
Александр Назаренко / Getty Images

Полузащитник Полесья и сборной Украины Александр Назаренко получил травму.

Украинский футболист рассказал, что пропустит ориентировочно месяц и не поедет с национальной командой в Канаду на товарищеский турнир.

"Для полного восстановления мне нужен месяц. К сожалению, в Канаду я не поеду", – сказал Назаренко официального сайта Полесья.

В сезоне-2024/25 Назаренко провел 33 матча за Полесья во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал девять результативных передач.

Сборная Украины 7 и 10 июня сыграет контрольные матчи с Канадой и Новой Зеландией. 

Ранее сообщалось, что клуб АПЛ не хочет отпускать игрока в сборную Украины.

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