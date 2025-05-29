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Футбол

Новый тренер для Довбика: Рома договорилась с заменой Раньери

Джан Пьеро Гасперини уйдет из Аталанты ради другого представителя Серии А.
29 мая, 18:29       Автор: Игорь Мищук
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

Рома, за которую выступает украинский нападающий Артем Довбик, окончательно определилась с новым главным тренером.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшее время римскую команду должен возглавить наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини.

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По информации источника, 67-летний итальянский специалист и руководство "джаллоросси" ныне проводят финальную встречу, на которой согласовывают последние детали будущего сотрудничества.

Во главе Ромы Гасперини сменит Клаудио Раньери, с которым римляне завершили чемпионат на пятом месте. Бергамаски по итогам сезона стали бронзовыми призерами Серии А.

Ранее сообщалось, что еще один представитель итальянского первенства Милан согласовал возвращение тренера, с которым становился чемпионом.

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