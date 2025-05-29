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Футбол

Милан согласовал возвращение тренера, с которым становился чемпионом

Массимилиано Аллегри вскоре второй раз должен возглавить "россонери".
29 мая, 16:28       Автор: Игорь Мищук
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Милан в ближайшее время вернет во главу команды своего бывшего тренера Массимилиано Аллегри.

Как утверждает журналист Николо Скира, 57-летний итальянский специалист пребывает в шаге от назначения на пост наставника "россонери".

По информации источника, руководство клуба согласовало с тренером трехлетний контракт - до июня 2028 года, а заработная плата алленаторе будет составлять пять миллионов евро за сезон.

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Во главе Милана итальянец сменит португальца Сержиу Консейсау, под руководством которого команда финишировала на восьмом месте в турнирной таблице Серии А и впервые за шесть лет не сыграет в еврокубках.

Напомним, что Аллегри уже возглавлял Милан с лета 2010 года по январь 2014 года и в свой первый сезон привел команду к чемпионству, после чего также завоевал Суперкубок Италии в 2011 году.

Также на счету итальянского тренера пять скудетто с Ювентусом. Туринский клуб он покинул в конце прошлого сезона после своей второй каденции в стане "бьянконери".

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити начал переговоры о переходе лидера Милана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан чемпионат Италии Массимилиано Аллегри Серия А Сержиу Консейсау

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