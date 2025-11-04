iSport.ua
После 7 лет перерыва. Уэлбек близок к вызову в сборную Англии

Тухель рассматривает вызов форварда.
Сегодня, 14:53       Автор: Валентина Чорноштан
Дэнни Уэлбек / Getty Images
Дэнни Уэлбек / Getty Images

Совсем скоро начнётся клубная пауза на игры сборных. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассматривает возможность присоединить к "трем львам" нападающего Дэнни Уэлбека.

Добавим, что тренер сборной Украины уже объявил, кто поедет на заключительные матчи отбора к ЧМ-2026.

Этот сезон 34-летний Дэнни Уэлбек начал великолепно в составе Брайтона: англичанин забил 6 голов и отдал один ассист в 12 матчах за "чаек".

Напомним, что в последний раз Уэлбек играл за сборную Англии в сентябре 2018 года, в товарищеском матче против Швейцарии, который завершился победой трёх львов со счётом 1:0.

Всего на его счету 16 голов и 4 ассиста в 42 матчах за сборную.

