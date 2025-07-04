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Футбол

МЮ сразится с Эвертоном за звезду неудачника АПЛ

Два коллектива стремятся оставить хавбека на элитном уровне.
Сегодня, 19:25       Автор: Антон Федорцив
Уилфред Ндиди / Getty Images
Уилфред Ндиди / Getty Images

Полузащитник английского Лестера Уилфред Ндиди пользуется спросом в Премьер-лиге. Манчестер Юнайтед и ливерпульский Эвертон нацелились на подписание африканца, сообщает GiveMeSport.

Манкунианцы и "ириски" хотят воспользоваться вылетом "лис" и приобрести звезду всего за 5 млн фунтів. Контракт Ндиди с Лестером рассчитан до лета 2027 года. Конкуренцию МЮ и Эвертону готовы составить аравийские гранды.

В прошлом сезоне Ндиди сыграл 30 поединков во всех турнирах (1 гол, 5 ассистов). На Кинг Пауэр нигерийский хавбек перебрался еще в 2017-м. С тех пор африканец успел завоевать Кубок и Суперкубок Англии с "лисами".

Тем временем пятерка футболистов МЮ решила покинуть клуб этим летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лестер эвертон манчестер юнайтед Уилфред Ндиди

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