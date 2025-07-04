Сразу пять игроков Манчестер Юнайтед заявили о желании покинуть клуб

Манкунианцы и так планировали с ними расстаться.

Пятеро игроков Манчестер Юнайтед заявили о желании покинуть клуб, пишет Фабрицио Романо.

Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Антони, Алехандро Гарначо и Тайрелл Маласия сообщили руководству клуба о желании уйти.

Клуб пошел навстречу игрокам и отсрочил их возвращение на базу до середины июля, чтобы дать им время найти себе новую команду.

Прир этом, стоит отметить, что продать их всех будет проблематично по разным финансовым причинам. Например, Санчо уже одной ногой в Ювентусе, однако туринский клуб просит игрока снизить зарплатные требования.

Также напомним, что все они, кроме Гарначо, провели прошлый или часть прошлого сезона в арендах.

Ранее также сообщалось, что экс-игроку Арсеналу выдвинули серьезное обвинение.

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