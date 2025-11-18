Экс-тренер Малиновского трудоустроился в Англии

Английский Норвич назначил нового главного тренера. Им стал Филипп Клеман, сообщает официальный сайт клуба.

Бельгиец вернулся к работе после более чем полугодовой паузы. Клеман заключил с "канарейками" контракт до лета 2029 года. Новый наставник призван остановить падение Норвича, не побеждавшего в Чемпионшипе с конца августа.

Клеман сделал себе имя на родине. Сначала он с украинцем Русланом Малиновским привел к титулу Генк. Позже тренер дважды сделал чемпионом Бельгии Брюгге, а также работал с французским Монако и шотландским Рейнджерс.

Напомним, ранее Вулверхэмптон определился с заменой португальцу Витору Перейре.

