Экс-тренер Малиновского трудоустроился в Англии

Специалист уже провалился в Шотландии.
Вчера, 20:00       Автор: Антон Федорцив
Филипп Клеман / Getty Images
Английский Норвич назначил нового главного тренера. Им стал Филипп Клеман, сообщает официальный сайт клуба.

Бельгиец вернулся к работе после более чем полугодовой паузы. Клеман заключил с "канарейками" контракт до лета 2029 года. Новый наставник призван остановить падение Норвича, не побеждавшего в Чемпионшипе с конца августа.

Клеман сделал себе имя на родине. Сначала он с украинцем Русланом Малиновским привел к титулу Генк. Позже тренер дважды сделал чемпионом Бельгии Брюгге, а также работал с французским Монако и шотландским Рейнджерс.

Напомним, ранее Вулверхэмптон определился с заменой португальцу Витору Перейре.

