Шахтер назвал первых соперников на тренировочном сборе в Турции

"Горняки" пока запланировали проведение двух спаррингов.
Сегодня, 16:25       Автор: Игорь Мищук
Шахтер определился с первыми соперниками / ФК Шахтер Донецк
Шахтер озвучил имена первых соперников, с которыми проведет товарищеские матчи на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Как сообщает официальный сайт "горняков", на данный момент запланировано проведение двух спаррингов.

Читай также: Звёздный хавбек вернулся в общую группу Шахтёра

Во вторник, 3 февраля, Шахтер проведет контрольный матч против черногорского ОФК Петровац. Игра состоится в Анталье и начнется в 16:00 по киевскому времени.

В четверг, 5 февраля, "оранжево-черные" сыграют с узбекистанским Нефтчи Фергана. Начало поединка в 16:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера заинтересовал клубы из Германии, Англии и Нидерландов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

