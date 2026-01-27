Шахтер назвал первых соперников на тренировочном сборе в Турции

"Горняки" пока запланировали проведение двух спаррингов.

Шахтер озвучил имена первых соперников, с которыми проведет товарищеские матчи на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Как сообщает официальный сайт "горняков", на данный момент запланировано проведение двух спаррингов.

Во вторник, 3 февраля, Шахтер проведет контрольный матч против черногорского ОФК Петровац. Игра состоится в Анталье и начнется в 16:00 по киевскому времени.

В четверг, 5 февраля, "оранжево-черные" сыграют с узбекистанским Нефтчи Фергана. Начало поединка в 16:00 по Киеву.

