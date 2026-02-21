iSport.ua
ФИА откладывает ужесточение проверок моторов

Теперь мотористы могут проголосовать против новых проверок.
Сегодня, 11:28       Автор: Валентина Чорноштан
ФИА / Getty Images

Проверки степени сжатия останутся неизменными, пишет The Race.

Напомним, что в августе ФИА планировала ужесточить проверки моторов, однако всё останется неизменным.

Также издание добавляет, что мотористы могут проголосовать против проверки степени сжатия при нагревании.

Напомним, что степень сжатия двигателей снижается с повышением температуры.

Появилась информация о том, что бывший талант Макларен нашёл себе новую команду.

