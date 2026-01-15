iSport.ua
Автоспорт

Регламент 2026 подождет. ФИА смягчила требования к топливу на тестах

Экотопливо по регламенту-2026 не станет обязательным на предсезонных тестах.
Сегодня, 19:13       Автор: Валентина Чорноштан
ФИА / Getty Images
ФИА / Getty Images

ФИА дала разрешение командам Формулы-1 проводить предсезонные тесты без экотоплива, сообщает Auto Motor und Sport.

По информации немецкого издания, Международная автомобильная федерация закрыла глаза на использование на тестах топлива без нулевого выброса углекислого газа, хотя это является обязательным пунктом регламента с 2026 года.

Причиной такого решения ФИА может быть просьба поставщиков топлива об отсрочке в связи с затягивающейся разработкой. Также издание предполагает, что это связано с проблемами сертификации (омологации) топлива, которую осуществляет сама ФИА.

Напомним, первые закрытые тесты состоятся с 26 по 30 января в Барселоне. Ежегодные тесты в Бахрейне пройдут в феврале: первые - с 11 по 13 февраля, вторые - с 18 по 20 февраля.

К слову, пилот Ред Булл откровенно прокомментировал ситуациюю со своим контрактом.

