Легенда Эдмонтона высказался о будущем финале по хоккею на Олимпиаде

Считает, что спорт сильнее политической напряжённости.
Сегодня, 11:58
Уэйн Гретцки / Getty Images
Уэйн Гретцки / Getty Images

В воскресенье, 22 февраля, пройдет финал, в котором сборная Канады сыграет против США.

Легендарный канадец и четырёхкратный чемпион Кубка Стэнли Уэйн Гретцки поделился своими мыслями касательно финала и не смог не упомянуть сложные отношения между странами на текущий момент.

Я хоккеист, канадец, настоящий канадец. Хочу, чтобы Канада выиграла золотую медаль, и никогда не отступал от этого желания.

"Я дружу с президентами, премьер-министрами, и сейчас наблюдается некоторая напряжённость между Канадой и США, превышающая обычную. Канада и США как брат и сестра. Они будут ссориться и спорить, но в итоге сблизятся. Так я это вижу", - цитирует бывшего форварда Ottawa Citizen.

К слову, Украина одолела сборную Польши в Европейском кубке наций. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уэйн Грецки

