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Хоккей

Кросби обошел Грецки в рейтинге верности

Лидер Питтсбурга покорил очередной рубеж в НХЛ.
Сегодня, 10:42
Сидни Кросби / Getty Images
Сидни Кросби / Getty Images

37-летний Сидни Кросби вышел на 4-е место по набранным очкам в составе одного клуба. По этому показателю он обошел легендарного Уэйна Грецки, сообщает официальный X клуба.

В противостоянии с Айлендерс (2:4) центрфорвард Питтсбурга отдал результативную передачу. Теперь в активе Кросби 1670 очков в рядах Пингвинз. Культовый соотечественник в свое время набрал 1669 пунктов за Эдмонтон.

Следующий ориентир лидера Питтсбурга – канадский бомбардир Марио Лемье. Он в 1984–1997, 2000–2006 гг. набрал за Пингвинз 1723 очка. В топ-тройку также входят легенды Детройта Стив Айзерман (1755 пунктов) и Горди Хоу (1809).

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сидни Кросби Питтсбург Пингвинз Уэйн Грецки

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