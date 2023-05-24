Лидер Эвертона Миколенко не сыграет в последнем туре АПЛ из-за травмы

Эвертону придется обойтись без одного из своих лидеров в последнем туре АПЛ

Как сообщает издание talkSport, "ириски" будут вынуждены играть без Доминика Калверта-Льюина. Англичанин не успеет восстановиться к игре против Борнмута.

Читай также: Индивидуальный дизайн: Холанд "испортил" бутсы после победы над Эвертоном

Стоит сказать, что матч против "вишен" является одним из самых важных в этом сезоне для подопечных Шона Дайча в связи с тем, что они все еще не гарантировали себе место в АПЛ в следующем сезоне.

Для того, чтобы не зависеть от других мерсисайдцам необходима победа в следующем поединка.