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Футбол

Лидер Эвертона Миколенко не сыграет в последнем туре АПЛ из-за травмы

Доминик Калверт-Льюин пропустит важнейший матч сезона.
Сегодня, 13:14
Доминик Калверт-Льюме / Getty Images
Доминик Калверт-Льюме / Getty Images

Эвертону придется обойтись без одного из своих лидеров в последнем туре АПЛ

Как сообщает издание talkSport, "ириски" будут вынуждены играть без Доминика Калверта-Льюина. Англичанин не успеет восстановиться к игре против Борнмута.

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Стоит сказать, что матч против "вишен" является одним из самых важных в этом сезоне для подопечных Шона Дайча в связи с тем, что они все еще не гарантировали себе место в АПЛ в следующем сезоне.

Для того, чтобы не зависеть от других мерсисайдцам необходима победа в следующем поединка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон доминик калверт-льюин

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