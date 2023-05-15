Индивидуальный дизайн: Холанд "испортил" бутсы после победы над Эвертоном

В воскресенье, 14 мая, в рамках 36-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити на выезде разгромил Эвертон (3:0).

Норвежский форвард "горожан" Эрлинг Холанд появился на поле в специальных бутсах в честь своего рекорда по голам. На обуви было нанесено число 35, что соответствовало его количеству голов.

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В матче с Эвертоном Холанд отметился голом, в результате чего ему пришлось менять дизайн бутс. Эрлинг зачеркнул число цифру "5", чтобы потом нарисовать - "6".

Отметим, что в текущем сезоне Холанд провел 48 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах, в которых забил 52 гола и выполнил восемь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Холанда признали футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов.