Дочь Гвардиолы шокировала смелым образом, но фанаты Ман Сити оставили послание Хосепу

В воскресенье, 14 мая, в рамках очередного тура чемпионата Англии Манчестер Сити на выезде сыграет с Эвертоном.

Дочь наставника манчестерской команды Хосепа Гвардиолы Мария несколько дней назад совершила прогулку в Лондоне. Девушка посетила несколько заведений в ярком образе, с чем поделилась в социальных сетях.

instagram.com/maria.guardiola/

Мария опубликовала серию снимков с кафе, где она была в открытой одежде. Девушка позировала в розоватой кофточке и солнцезащитных очках, когда она обедала.

instagram.com/maria.guardiola/

instagram.com/maria.guardiola/

Забавно, что подписчики называли ее красивой и привлекательной, однако нашлись те, кто просил поговорить с отцом о тактике.

Читай также: Отец Холанда объяснил, почему его вывели с трибуны в матче Реал - Манчестер Сити

Один из фанатов девушки написал: "Скажи Хосепу, чтобы он играл по схеме 4-3-3 в обороне в ответной игре с Реалом, ведь это удваивает количество игроков на флангах.

При владением мяч вернитесь с 4-3-3, чтобы дать Де Брюйне свободу, а Грилишу место на фланге. Так, у вас будет дополнительный щит в защите и свобода для плеймекеров. Скажи ему, чтобы играл как можно уже при обороне и как можно шире при атаке".

instagram.com/maria.guardiola/

Отметим, что первый матч Манчестер Сити - Реал завершился вничью - 1:1. Ответный поединок в среду, 17 мая, в Англии.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес свела фанатов с ума фотосессией в бикини.