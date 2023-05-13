Дочь Гвардиолы шокировала смелым образом, но фанаты Ман Сити оставили послание Хосепу
В воскресенье, 14 мая, в рамках очередного тура чемпионата Англии Манчестер Сити на выезде сыграет с Эвертоном.
Дочь наставника манчестерской команды Хосепа Гвардиолы Мария несколько дней назад совершила прогулку в Лондоне. Девушка посетила несколько заведений в ярком образе, с чем поделилась в социальных сетях.
Мария опубликовала серию снимков с кафе, где она была в открытой одежде. Девушка позировала в розоватой кофточке и солнцезащитных очках, когда она обедала.
Забавно, что подписчики называли ее красивой и привлекательной, однако нашлись те, кто просил поговорить с отцом о тактике.
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Один из фанатов девушки написал: "Скажи Хосепу, чтобы он играл по схеме 4-3-3 в обороне в ответной игре с Реалом, ведь это удваивает количество игроков на флангах.
При владением мяч вернитесь с 4-3-3, чтобы дать Де Брюйне свободу, а Грилишу место на фланге. Так, у вас будет дополнительный щит в защите и свобода для плеймекеров. Скажи ему, чтобы играл как можно уже при обороне и как можно шире при атаке".
Отметим, что первый матч Манчестер Сити - Реал завершился вничью - 1:1. Ответный поединок в среду, 17 мая, в Англии.
Ранее сообщалось, что возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес свела фанатов с ума фотосессией в бикини.