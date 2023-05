Отец Холанда объяснил, почему его вывели с трибуны в матче Реал - Манчестер Сити

В рамках 1/2 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити на выезде сыграл вничью с Реалом (1:1).

Отец форварда английской команды Эрлинга Холанда Альфа-Инге присутствовал на матче. У норвежца произошел конфликт с фанатами Реала, в результате чего сотрудники стадиона вывели его с трубины.

Альфа-Инге отреагировал на инцидент, написав пост в Twitter.

"Ок, Реал не был рад тому, что мы праздновали гол Кевина де Брюйне. Кроме этого, нам пришлось уйти, потому что фанаты Реала были недовольны счетом 1:1", - написал Холанд-старший.

Ok. RM was not happy we were celebrating KDB goal. Other than than that we had to move because RM fans not happy with 1-1 https://t.co/PWpk6EAPUp