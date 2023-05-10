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Отец Холанда объяснил, почему его вывели с трибуны в матче Реал - Манчестер Сити

Норвежец бурно праздновал забитый гол англичан.
Сегодня, 14:11
Альф-Инге Холанд / Getty Images
Альф-Инге Холанд / Getty Images

В рамках 1/2 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити на выезде сыграл вничью с Реалом (1:1).

Отец форварда английской команды Эрлинга Холанда Альфа-Инге присутствовал на матче. У норвежца произошел конфликт с фанатами Реала, в результате чего сотрудники стадиона вывели его с трубины.

Альфа-Инге отреагировал на инцидент, написав пост в Twitter.

"Ок, Реал не был рад тому, что мы праздновали гол Кевина де Брюйне. Кроме этого, нам пришлось уйти, потому что фанаты Реала были недовольны счетом 1:1", - написал Холанд-старший.

Ответный поединок команд пройдет в среду, 17 мая, в Англии. Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Реал - Манчестер Сити.


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