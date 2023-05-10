Отца Холанда вывели с трибуны Бернабеу в матче Реал - Манчестер Сити

Альф-Инге Холанд вступил в перепалку с фанатами мадридского клуба.

Во вторник, 9 мая, в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов Реал на своем поле принимал Манчестер Сити.

В вип-ложи стадиона во время поединка находился отец форварда английской команды Эрлинга Холанда.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на испанского журналиста Иньяки Ангуло, у Альф-Инге Холанда случился конфликт с фанатами мадридской команды. 50-летний мужчина бросался едой в фанатов, а также обменивался оскорбительными выкриками.

В итоге службы безопасности стадиона вывели норвежца с ВИП-ложи стадиона.

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Есть другая версия происходящего. По ней отец Холанда бросал еду в болельщиков Реал из-за того, что они оскорбляли его.

🚨🎥 Alfie Haaland, père d’Erling, a été exclu de sa loge au Bernabeu par les services de sécurité après avoir jeté de la nourriture sur des supporters Madrilènes qui l’auraient insulté ! (@inakiangulo) pic.twitter.com/alsZuu8ws0 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 9, 2023

Отметим, что ответный поединок команд пройдет в среду, 17 мая, в Англии.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Реал - Манчестер Сити.