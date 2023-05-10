iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Отца Холанда вывели с трибуны Бернабеу в матче Реал - Манчестер Сити

Альф-Инге Холанд вступил в перепалку с фанатами мадридского клуба.
Сегодня, 08:18
Альф-Инге Холанд / Getty Images
Альф-Инге Холанд / Getty Images

Во вторник, 9 мая, в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов Реал на своем поле принимал Манчестер Сити.

В вип-ложи стадиона во время поединка находился отец форварда английской команды Эрлинга Холанда.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на испанского журналиста Иньяки Ангуло, у Альф-Инге Холанда случился конфликт с фанатами мадридской команды. 50-летний мужчина бросался едой в фанатов, а также обменивался оскорбительными выкриками.

В итоге службы безопасности стадиона вывели норвежца с ВИП-ложи стадиона.

Читай также: Анчелотти: Игра получилась хорошей, мы счастливы. У нас большая мотивация

Есть другая версия происходящего. По ней отец Холанда бросал еду в болельщиков Реал из-за того, что они оскорбляли его.

Отметим, что ответный поединок команд пройдет в среду, 17 мая, в Англии.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Реал - Манчестер Сити.


Статьи по теме

Blast Paris Major 2023: Monte сыграют с The Mongolz Blast Paris Major 2023: Monte сыграют с The Mongolz
Hala Madrid: Легенда Динамо Киев показал, как поддерживал Реал в полуфинале Лиги чемпионов Hala Madrid: Легенда Динамо Киев показал, как поддерживал Реал в полуфинале Лиги чемпионов
Мерседес пытался переманить Ньюи у Ред Булл Мерседес пытался переманить Ньюи у Ред Булл
Украинский киберспортсмен присоединился к росийской организации Украинский киберспортсмен присоединился к росийской организации
Помочь журналистам

Видео

Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023
Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Киберспорт10:20
Blast Paris Major 2023: Monte сыграют с The Mongolz
Лига Чемпионов10:10
Hala Madrid: Легенда Динамо Киев показал, как поддерживал Реал в полуфинале Лиги чемпионов
Формула 109:56
Мерседес пытался переманить Ньюи у Ред Булл
Киберспорт09:44
Украинский киберспортсмен присоединился к росийской организации
Лига Чемпионов09:40
Гвардиола объяснил, почему не делал замен в матче с Реалом
НБА09:24
Джексон, Холби и другие: НБА объявила символические пятерки по игре в защите
Европа09:05
Футбол сегодня: суперматч Милан - Интер
Лига Чемпионов08:55
Перед голом Манчестер Сити мяч покинул пределы поля - арбитр не вмешался
Бокс08:36
Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик - Фьюри
Лига Чемпионов08:18
Отца Холанда вывели с трибуны Бернабеу в матче Реал - Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK