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Анчелотти: Игра получилась хорошей, мы счастливы. У нас большая мотивация

Итальянец подвел итоги противостояния с Ман Сити.
Сегодня, 01:05
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

В рамках первого матча полуфинального противостояния Реал сыграл вничью с Манчестер Сити.

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти подвел итоги прошедшего поединка.

По словам итальянца, он остался доволен поединком в исполнении его подопечных.

"Интересная игра. Нам было тяжело в первом тайме, но вторая половина была намного лучше. Мы хорошо контролировали игру.

Когда соперник много владел мячом, мы контролировали оборону, а когда с мячом начали играть мы, то создавали трудности Сити.

Мы должны были сохранить свои позиции в обороне, а затем, когда у нас была возможность, мы забили первый гол.

У Винисиуса получился великолепный удар. Фантастический момент. Команда сыграла хорошо. Я доволен.

В защите мы сыграли хорошо. Антонио Рюдигер справился с Эрлингом Холандом. Кроме того, он страховал полузащитников.

Выступление выдалось хорошим, мы счастливы. У нас большая мотивация на следующую игру", - заявил специалист.

Напомним, вторая встреча состоится через неделю, 17 мая.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид ЛЧ

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