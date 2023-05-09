Реал - Манчестер Сити 1:1: обзор матча и результат матча Лиги чемпионов 09.05.2023

Во вторник, 9 мая, в рамках первого матча полуфинала Лиги чемпионов Реал Мадрид принимал Манчестер Сити.

Комнады с первых минут задали высокий темп, а гости и вовсе решили забрать мяч себе, чтобы обозначить свои намерения - доминировать на поле.

Все пошло совсем не так, как хотелось "горожанам". Англичане до 36-й минуты "возили" своего соперника, а испанцы собрались с силами и вышли в контратаку, которая завершилась шедевральный голос от Винисиуса.

Далее Манчестер Сити отправился в нокдаун, которым решили воспользоваться игроки Реала. Во второй половине игры хозяева создали за 20 минут немало моментов у чужих ворот, но теперь колесо Сансары вернуло долг "горожанам".

На 67-й минуте дальний удар Кевина Де Брюйне возобновил паритет на табло. Бельгиец на силу пробил в нижний угол. Тибо Куртуа не сумел даже среагировать.

В оставшееся время команды активно ошибались, теряя на ровном месте мяч, создавали моменты у чужих ворот, однако зрители больше забитых мячей не увидели. Итог - ничья в Мадриде 1:1.

Напомним, ответный матч Манчестер Сити - Реал состоится 17 мая на Этихаде.

Статистика матча Реал Мадрид - Манчестер Сити полуфинала Лиги чемпионов

Реал - Манчестер Сити 1:1

Голы: Винисиус, 36 - Де Брюйне, 67

Ожидаемые голы (xG): 0.55 - 0.67

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 12 - 10

Удары в створ: 3 - 6

Фолы: 11 - 11

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Начо, Камавинга, Модрич, Кроос (Тчуамени, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 81), Бензема.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.

Предупреждения: Кроос (45), Анчелотти (68), Гюндоган (71), Камавинга (79), Бернарду Силва (86).