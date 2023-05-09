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Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023

Вашему вниманию лучшие моменты поединка главного клубного турнира Европы.
Вчера, 23:35
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

В рамках полуфинала Лиги чемпионов Реал встретился с Манчестер Сити.

Именно "сливочные" забили первыми. На 35 минуте отметился голом Винисиус Жуниор.

Камавинга с фланга отдал передачу на бразильца, а тот, не долго думая, пробил из-за пределов штрафной в верхний угол ворот. Эдерсон хоть и среагировал на удар, но отбить его не сумел.

Манчестер Сити уже после перерыва смог сравнять счет. Все тот же Камавинга в этот раз отдал неточную передачу, которую перехватил Родри. Испанец отпасовал на Грилиша, тот перевел мяч на Гюндогана, а тот покатил под дальний удар Де Брюйне, который и восстановил паритет.

На этом команды и остановились, разойдясь миром в первом поединке. Вторая встреча состоится через неделю, 17 мая, в 22:00 по Киеву.

Видео голов и обзор матча Реал - Манчестер Сити

Реал - Манчестер Сити 1:1      
Голы: Винисиус, 36 - Де Брюйне, 67

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Начо, Камавинга, Модрич, Кроос (Тчуамени, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 81), Бензема.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.

Предупреждения: Кроос (45), Анчелотти (68), Гюндоган (71), Камавинга (79), Бернарду Силва (86).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид ЛЧ

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