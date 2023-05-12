Холанда признали футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов

Норвежский бомбардир с рекордным процентом голосов стал обладателем награды.

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд был назван лучшим футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов, сообщает Sky Sports.

Игрок сборной Норвегии получил 82% голосов, опередив дуэт Арсенала Букайо Сака и Мартина Эдегора. Стоит отметить, что это рекордный процент голосов с начала эры Английской Премьер-лиги.

BREAKING: Erling Haaland has been crowned FWA Footballer of the Year for 2023! 👑 pic.twitter.com/465qAWZaT8 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 12, 2023

Ассоциация футбольных журналистов также назвала форварда Челси Сэм Керр лучшей футболисткой года.

Они получат свои награды на ужине, посвященном 75-летию вручения награды футболиста года по версии Ассоциации футбольных журналистов, который состоится 25 мая в Лондоне.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 51 голом и 8 результативными передачами.

Напомним, что в недавней игре против Вест Хэма Эрлинг Холанд стал абсолютным рекордсменом по количеству голов за один сезон АПЛ.