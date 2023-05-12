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Холанда признали футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов

Норвежский бомбардир с рекордным процентом голосов стал обладателем награды.
Сегодня, 13:43
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд был назван лучшим футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов, сообщает Sky Sports.

Игрок сборной Норвегии получил 82% голосов, опередив дуэт Арсенала Букайо Сака и Мартина Эдегора. Стоит отметить, что это рекордный процент голосов с начала эры Английской Премьер-лиги.

Ассоциация футбольных журналистов также назвала форварда Челси Сэм Керр лучшей футболисткой года.

Они получат свои награды на ужине, посвященном 75-летию вручения награды футболиста года по версии Ассоциации футбольных журналистов, который состоится 25 мая в Лондоне.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 51 голом и 8 результативными передачами.

Напомним, что в недавней игре против Вест Хэма Эрлинг Холанд стал абсолютным рекордсменом по количеству голов за один сезон АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Эрлинг Холанд

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