Холанда признали футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд был назван лучшим футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов, сообщает Sky Sports.
Игрок сборной Норвегии получил 82% голосов, опередив дуэт Арсенала Букайо Сака и Мартина Эдегора. Стоит отметить, что это рекордный процент голосов с начала эры Английской Премьер-лиги.
BREAKING: Erling Haaland has been crowned FWA Footballer of the Year for 2023! 👑 pic.twitter.com/465qAWZaT8— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 12, 2023
Ассоциация футбольных журналистов также назвала форварда Челси Сэм Керр лучшей футболисткой года.
Они получат свои награды на ужине, посвященном 75-летию вручения награды футболиста года по версии Ассоциации футбольных журналистов, который состоится 25 мая в Лондоне.
В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 51 голом и 8 результативными передачами.
Напомним, что в недавней игре против Вест Хэма Эрлинг Холанд стал абсолютным рекордсменом по количеству голов за один сезон АПЛ.