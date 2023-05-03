Холанд побил рекорд Ширера и экс-нападающего МЮ

Для этого норвежцу потребовалось немного меньшее количество игр, чем легенде Ньюкасла и Энди Коулу.

В рамках 34 тура АПЛ Ман Сити встречается с Вест Хэмом. Одним из голов в этом матче отличился Эрлинг Холанд.

Этот мяч стал для норвежца 35 в текущем сезоне чемпионата Англии. Таким образом, Холанд обогнал по количеству голов за один сезон в АПЛ Энди Коула и Алана Ширера, забивавших 34 гола.

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При этом стоит сказать, что Ширер и Коул делали это, когда в английском первенстве было 42 тура в то время, как сейчас 38 туров.

На момент написания новости счет в матче - 3:0. Еще двумя забитыми мячами отметились Натан Аке и Фил Фоден