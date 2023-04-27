Холанд, Месси и другие: лучшие бомбардиры одного сезона

ISPORT рассказывает об обладателях рекорда по количеству голов за один сезон в топ-5 лигах и УПЛ.

В футболе чаще всего воспевают форвардов, которые в сознании рядовых болельщиков и выигрывают матчи.

Этот материал не станет исключением, но речь здесь пойдет об исключительных примерах, о лучших из лучших. Нападающих, которые устанавливали новую планку для своих действующих коллег и будущих поколений.

ISPORT расскажет об обладателях рекордов по количеству забитых мячей за один сезон в топ-5 чемпионатах и украинской Премьер-Лиге.

Рекордсмены топ-5 лиг и УПЛ по количеству голов за один сезон

Англия

Игрок: Эрлинг Холанд

Голы: 33 (и, вероятно, больше)

Логично будет начать с самого свежого примера. Буквально во вчерашнем матче против Арсенала Холанд превзошел достижение Мо Салаха, забив свой 33 гол в сезоне. На этом форвард, скорее всего, не остановится, ведь у его клуба впереди еще 7 матчей, а у самого Холанда 7 возможностей поднять планку еще выше.

Германия

Игрок: Роберт Левандовски

Голы: 41

Еще один рекорд, который был побит в этом десятилетии. Поляк превзошел достижение Герда Мюллера в 2021 году, таким образом, рекорд легенды мюнхенцев продержался ровно 50 лет.

К этому же результату Левандовски был близок и на следующий год, однако, в сезоне-2021/22 остановился на отметке в 35 голов, что тем не менее все равно больше, чем гол за один тур в среднем.

Италия

Игроки: Чиро Иммобиле, Гонсало Игуаин, Джино Розетти

Голы: 36

Едва ли не 100 лет единоличным рекордсменом в Серии А был легендарный форвард Торино Джино Розетти, который в 1928 году побил рекорд своего одноклубника (Джуллио Либонатти в прошлом сезоне забил 35) и отметился 36 голами.

И вот, лишь в 2010-х нашлись те, кто рекорд этот повторил - и сразу двое. Сначала Гонсало Игуаин провел лучший сезон в карьере за Наполи в 2016-м, а затем Чиро Иммобиле завоевал Золотую бутсу-2020, также забив 36 голов.

Испания

Игрок: Лионель Месси

Голы: 50

Безусловный лидер не только в чемпионате Испании, но и во всем этом списке. Месси не дал продержаться рекорду Криштиану Роналду и двух лет. В сезоне-2010/11 португалец забил сорок голов, а уже на следующий год Месси пробил отметку в пятьдесят забитых мячей.

Примечательно, что и Роналду, и Месси по разу приближались к рекорду, забивав по 48 и 46 голов соответственно при этом в тех сезонах КриРо и Лео сыграли меньше игр, чем сыграл аргентинец в рекордном сезоне.

Франция

Игрок: Йосип Скоблар

Голы: 44

Наиболее неожиданный герой нашего топа. Лига 1 традиционно находится в тени в сравнении с другими чемпионатами так называемой топ-5, поэтому, обыватели, возможно ждали здесь Златана Ибрагимовича (второе место с показателем в 38 голов) или Эдинсона Кавани (пятое место с 35 забитыми мячами), но, здесь находится югославская легенда Марселя.

Скоблар установил рекорд в сезоне-70/71, в последующих двух кампаниях он также становился лучшим бомбардиром, но с гораздо более скромными показателями, а если говорить о показателях за все время, то Шкоблара уже обошел, например, Килиан Мбаппе, который, возможно, побьет и тот рекорд, о котором мы говорим, если останется в ПСЖ еще на несколько лет.

Сам же Йосип все еще работает в структуре провансальцев скаутом в возрасте 82 лет.

Украина

Игрок: Генрих Мхитарян

Голы: 25

Вероятно, один из самых лучших легионеров в истории чемпионата Украины удерживает рекорд уже десять лет. За 28 игр в сезоне-2012/13 хавбек забил 28 голов, улучшив показатели Сергея Реброва и Максима Шацких на 6 забитых мячей.

После этого стало очевидно, что армянин перерос уровень УПЛ и летом его ждал трансфер в Боруссию Дортмунд, где он продолжил показывать стабильно высокий уровень.

Стоит сказать, что в этом сезоне рекорд Мхитаряна может пасть, ведь, Артем Довбик уже успел забить девятнадцать голов в текущем сезоне,а впереди у его СК Днепр-1 еще 9 матчей.

Как можно заметить, в последние годы футбол стал более атакующим. Лишь Шкоблар и Розетти, который делит рекорд с двумя форвардами, из всего списка установили свое достижение еще в прошлом веке. Во всех остальных чемпионатах достижения, к которым стремятся сейчас и будут стремиться в будущем установлены в течении последних 11 лет.

Напомним, накануне ISPORT рассказывал о европейских командах, которые могут неожиданно завоевать чемпионство в своей стране.