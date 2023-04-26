Неожиданные чемпионы: Наполи, Арсенал и другие команды, которые могут выиграть свой чемпионат

ISPORT представляет для вас материал с перечнем европейских чемпионатов, где может быть (или уже есть) неожиданный чемпион.

Для многих из нас футбол - это прежде всего буря эмоций, которую мы получаем от матчей, где любимая команда победила, либо же от сенсационных побед андердогов, как к примеру, чемпионство Лестера в сезоне-2015/16.

Как раз о втором типе случаев редакция ISPORT и расскажет в этом материале. Вашему вниманию перечень европейских клубов, которые могут неожиданно стать чемпионами в своей стране или уже это сделали.

Стоит сказать, что в одном из чемпионатов, о которых пойдет речь все точки над и могут быть расставлены уже сегодня, ведь Арсенал и Манчестер Сити встретятся друг с другом. На нашем сайте вы можете узнать, где посмотреть матч.

Уже чемпионы

Латвия

Клуб: Валмиера

Очки: 85, на 4 больше, чем у ФК Рига

У относительного молодого клуба cлучилось первое чемпионство в истории. Крайне примечателен путь Валмиеры к этому трофею. В Латвии сезон умещается в календарный год. В сезоне-2019 клуб был четвертым, в 2020 стал третьим, в 2021 занял вторую строчку и наконец в 2022 игроки команды смогли поднять трофей над головой.

Северная Ирландия

Клуб: Ларне

Очки: 83, на 9 больше, чем у Линфилда

Клуб с более чем 150-летней историей не может похвастать большим количеством трофев, тем не менее именно им удалось прервать мини-гегемонию 54-кратного чемпиона страны Линфилда, которая продлилась последние 4 сезона и завоевать первое чемпионство в своей небогатой на завоевания истории.

Источник: Twitter

Швеция

Клуб: Хаккен

Очки: 64, на 7 больше, чем у Юргордена

Нечто схожее произошло в прошлом году в Швеции. В этой скандинавской стране играют также, как и в Латвии. . Так вот, в сезоне-2022 там чемпионом стал Хаккен, для которого это тоже было первое чемпионство в истории. Примечательно, что в стартовавшем уже в этом году чемпионате "желто-черные" не сбавляют оборотов и идут первыми после трех сыгранных туров

Исландия

Клуб: Брейдаблик

Очки: 51, на 8 больше, чем у Викингура.

Здесь по системе проведения чемпионата та же история, что и со Швецией и Латвией. Исландский коллектив Брейдаблик в прошлом году стал чемпионом впервые за 12 лет, хотя к этому они пришли не "неожиданно", ведь за год до этого заняли вторую строчку, а вот старт сезона текущего года команда проваливает, набрав лишь 3 очка в трех стартовых поединках.

Источник: Twitter

Близки к чемпионству

Андорра

Клуб: Атлетик Клуб Д'Ескальдес

Позиция: 1

Очки: 54, на 5 очков больше, чем у Интер д'Ескальдес

Местному Атлетику придется очень сильно постараться, чтобы не выиграть чемпионство. Команда идет на первом месте с отрывом в 5 очков за три игры до конца. Для клуба это будет первым чемпионством в истории. Примечательно, что на втором месте идет Интер д'Ескальдес, который также был бы "неожиданным" чемпионом, ведь выигрывал всего трижды, но в 2020, 2021 и 2022 году.

Бельгия

Клубы: Генк, Унион, Антверпен

Позиции: 1 / 2 / 3

Очки: 38 / 38 / 36.

Крутая ситуация получается за три тура до финиша в Бельгии, ведь здесь в любом случае чемпионом станет клуб, который не выигрывал первенство в последние годы. Генк был чемпионом четыре сезона назад, после чего гегемонию начал Брюгге.

Антверпен в последний раз видел чемпионство еще в 1957 году, а 11-кратный победитель первенства Бельгии Унион не знает вкуса побед с 1935 года!

Болгария

Клуб: ЦСКА София

Позиция: 1

Очки: 67, на 2 балла обходят Лудогорец

Одиннадцать лет подряд чемпионом Болгарии был Лудогорец, и вот за три тура до конца ЦСКА София имеет преимущество над "зелеными" в два балла. Интересно, что 30 апреля у них очная встреча.

Италия

Клуб: Наполи

Позиция: 1

Очки: 78, на 17 очков больше, чем у Лацио

Партенопейцы неожиданно легко прошлись по итальянскому чемпионату и уже в следующем туре они могут официально праздновать чемпионство.

Источник: Getty Images

Люксембург

Клуб: Свифт Эсперанж

Позиция: 1

Очки: 69, на 6 больше чем у Дюделанжа.

За четыре тура до конца сезона Эсперанж имеет хороший отрыв по очкам. К тому же, между командами не будет больше очного матча, поэтому, все в руках андердога

Румыния

Клуб: Фарул Констанца

Позиция: 1

Очки: 42, на 4 пункта опережает ЧФР Клуж

Фарулу еще предстоит встреча с Клужем и интересно то, что это случится в последнем туре, поэтому в случае потери очков у текущего лидера матч будет очень "жарким". До конца чемпионата осталось 5 туров и во всех матчах, как и Фарулу, так и Клужу предстоит играть с соперниками примерно равными по силе, ведь, в Румынии после 30 туров чемпионат делится на чемпионскую группу и группу выбывания.

Словакия

Клуб: Дунайська Стреда

Позиция: 1

Очки: 61, всего на один балл больше, чем у Слована

Здесь похожая на Румынию ситуация с той лишь разницей, что во вторую фазу сезона команды входят с тем же количеством очков, которое было набрано в первой части. Таким образом, у Дунайськой Стреды также будет еще один матч со своим прямым конкурентом, впрочем, в отличии от Фарула у них нет ни одного права на ошибку.

Источник: Twitter

Северная Македония

Клуб: Струга

Позиция: 1

Очки: 53, на 3 пункта обгоняет Шкендию

Здесь нет никакого разделения, но Струге также предстоит еще провести поединок со Шкендией. Это случится за тур до конца, поэтому, если за это время "аутсайдер" не споткнется об соперника слабее, то эта встреча явно привлечет внимание многих фанатов футбола в стране.

Будет тяжело

Англия

Клуб: Арсенал

Позиция: 1

Очки: 75, на 5 больше, чем у Ман Сити

Отрыв "канониров" от "горожан" крайне обманчив, ведь у их соперника на 2 сыгранных матча меньше. По сути, все решается в сегодняшней очной встрече. Если Арсенал сможет победить, то все в их руках, но если победу добудет Манчестер Сити, то чемпионство с большой долей вероятности будет именно у них.

Армения

Клуб: Урарту

Позиция: 1

Очки: 64, на одно больше, чем у Арарат-Армения и на три больше, чем у Пюника.

"Гордые Орлы" забуксовали в последних нескольких матчах. Последняя победа клуба случилась 4 тура назад, благодаря этому конкуренты в лице Пюника и Арарата-Армении подобрались ближе и теперь не дадут Урарту добыть легкий трофей. До конца чемпионата еще 8 туров, поэтому, у всех трех претендентов еще будет много возможностей как для того, чтобы упрочить свои позиции, так и для того, чтобы упустить чемпионство. За тур до конца между Пюником и Урарту пройдет очная встреча, в которой при ничейном результате победит Арарат-Армения.

Источник: Twitter

Германия

Клуб: Боруссия Дортмунд

Позиция: 1

Очки: 60, на один балл обходит Баварию

"Шмели" смогли воспользоваться второй кряду ошибкой мюнхенцев, однако, и сами умеют неожиданно растерять преимущество в матче. Далеко за примером ходить не надо, коллектив Эдина Терзича мог опережать Баварию уже на 3 очка, но на 90+7 пропустил от Штуттгарта, который свел матч 28 тура в ничью. От еще одного такого матча дортмундцы не застрахованы, а Бавария явно не проиграет еще 5 из 5 оставшихся игр, поэтому им будет тяжело.

Греция

Клуб: Панатинаикос

Позиция: 2

Очки: 72, столько же у АЕКа.

Читатели с небольшим познанием в греческом футболе удивлятся наличию в этом списке 20-кратного чемпиона страны, однако, последний раз "зеленые" побеждали в греческой Суперлиге в 2010 году. Сейчас у клуба Беньямина Вербича и Бернарда тоже ситуация не из лучших, ведь все не в их руках из-за того, что у АЕКа намного лучше разница забитых и пропущенных голов, поэтому, коллективу Ивана Йовановича придется побеждать в очном матче против конкурента, который состоится уже 30 апреля.

Дания

Клуб: Норшелланн

Позиция: 2

Очки: 47, на два меньше, чем у Копенгагена

У датского клуба ситуация еще более патовая. Они должны идеально пройти оставшуюся дистанцию чемпионата и обязательно побеждать столичную команду. Примечательно, что обе команды встречаются между собой и в Кубке страны. Именно в этом турнире пройдет их встреча сегодня, 26 апреля.

Украина

Клуб: СК Днепр-1

Позиция: 2

Очки: 48, на 5 пунктов отстают от Шахтера.

В нашей стране также может быть неожиданный чемпион. Впервые с первого чемпионата Украины в истории трофей над головой могут поднять не футболисты Динамо или Шахтера. В сезоне-92/93 это сделала симферопольськая Таврия, а спустя 30 лет это может сделать Днепр-1.

Днепряне находятся в самой тяжелой ситуации из всех клубов, о которых было сказано. Им необходимо победить в матче, который у них в запасе, пройти дальнейшую дистанцию без ошибок и победить Шахтер в очном матче. Впрочем, "спортклубовцам" может помочь календарь их соперника. У "горняков" в следующих матчах такие непростые коллективы, как Колос, Заря, Ворскла, Александрия и уже упомянутый Днепр-1 в то время, как коллектив Александра Кучера уже сыграл с Зарей, поэтому, серьезных соперников у них на пути меньше.

Источник: scdnipro1.com.ua

Как можно заметить, в довольно большом количестве европейских стран может случиться сенсация. Для кого-то из клубов это будет первым титулом в истории, для кого-то первым за долгое время. Вероятно, не все клубы из тех стран, где чемпионат еще идет смогут добыть чемпионство, однако, многим будет сложнее не сделать этого.

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