Манчестер Сити - Арсенал: где смотреть матч чемпионата Англии 26.04.2023

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся в матче чемпионата Англии.

В среду, 26 апреля, состоится поединок между Манчестер Сити и Арсенал в рамках 33-го тура чемпионата Англии.

Команды борются за чемпионство, а значит очное противостояние это отличная возможность улучшить свои шансы в борьбе за титул. Арсеналу нужно побеждать, что удерживать лидерство, а Сити - чтобы максимально приблизиться к первой позиции с несколькими играми в запасе.

Матч состоится на стадионе Этихад (Манчестер). Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Манчестер Сити - Арсенал

Матч английской Премьер-лиги между Манчестер Сити и Арсеналом начнется 26 апреля в 22:00 по киевскому времени.

В Украине поединок 33-го тура чемпионата Англии в прямом эфире будет транслировать телеканал Setanta Sports, доступный как на одноименной ОТТ-платформе, так и на других медиасервисах, работающих в Украине. Напомним, что именно этот канал является официальным транслятором АПЛ.

В своей истории Манчестер Сити и Арсенал встречались 210 раз в различных турнирах. Преимущество на стороне лондонцев - 100 побед при 65 поражений, а также 45 раз команды играли вничью.

Читай также: Манчестер Сити - Арсенал: прогноз на матч чемпионата Англии

Где состоится матч Манчестер Сити - Арсенал

Поединок между Манчестер Сити пройдет в Манчестере на стадионе Этихад. Арена была открыта в 2002 году.

На данный момент стадион вмещает около 55 000 зрителей.

В турнирной таблице АПЛ Арсенал идет на первом месте, имея 75 очков после 32 сыгранных туров. Манчестер Сити идет следом с 70 баллами после 30 матчей.