Манчестер Сити - Арсенал: прогноз на матч чемпионата Англии 26.04.2023
В среду, 26 апреля, состоится центральный матч 33-го тура чемпионата Англии, в котором сыграют Манчестер Сити и Арсенал.
Лондонский клуб идет на первом месте в таблице, но у команды Хосепа Гвардиолы есть несколько игр в запасе. Очное противостояние это возможность одним догнать и обойти, а другим оторваться от главного соперника в борьбе за чемпионство.
Матч пройдет в Манчестере на стадионе Этихад. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч 33-го тура АПЛ Манчестер Сити - Арсенал
В поединке национального чемпионата фаворитом встречи являются подопечные Гвардиолы. Букмекеры считают, что шансов на успех больше имеют "горожане".
Прогноз букмекеров на матч Манчестер Сити - Арсенал:
- победа Манчестер Сити - 1,61
- ничья - 4,6
- победа Арсенала - 5,9
По мнению букмекеров, в игре национального чемпионата стоит ожидать от команд больше двух забитых голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 1,:2.
При этом, судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом 1,70.
Статистика противостояния Манчестер Сити - Арсенал
Команды имеют огромную историю личных противостояний, которые проходили в рамках национальных турниров, так и на международной арене. Всего команды провели между собой 210 матчей, по итогам которых лучшую статистику имеет лондонский клуб.
Манчестер Сити - Арсенал
65 Победы 100
45 Ничьи 45
263 Голы 328
В последний раз команды встречались между собой в феврале текущего года в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Манчестер Сити на выезде переиграл лондонскую команду.
Арсенал - Манчестер Сити 1:3
Голы: Сака, 42 (пен.) - Де Брюйне, 24, Грилиш, 72, Холанд, 82.
Арсенал: Рамсдейл - Томиясу (Уайт, 83), Салиба, Габриэль, Зинченко - Эдегор, Жоржиньо, Джака (Виейра, 83) - Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 76).
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Аке - Родри, Силва, Марез (Аканджи, 61), Де Брюйне (Филлипс, 87), Гюндоган, Грилиш (Фоден, 77) - Холанд.
Предупреждения: Томиясу, Нкетиа - Уокер, Эдерсон, Грилиш.
В турнирной таблице АПЛ Арсенал идет на первом месте, имея 75 очков после 32 сыгранных туров. Манчестер Сити идет следом с 70 баллами после 30 матчей.