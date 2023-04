Холанд побил рекорд Салаха по количеству голов за один сезон АПЛ

Манчестер Сити на своем поле разгромил лондонский Арсенал в матче 33-го тура АПЛ со счетом 4:1.

Последний гол встречи на свой счет записал Эрлинг Холанд, который проводит феноменальный сезон. Для 22-летнего норвежца данное взятие ворот стало уже 33-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

Как сообщает ESPN Stats & Info, он побил рекорд Мохамеда Салаха (32 гола) по количеству голов за один сезон АПЛ. При этом Холанд сделал это, сыграв всего 29 матчей - впереди у него есть еще семь игр, чтобы увеличить рекорд.

Также стоит отметить, что этот рекорд относится к формату АПЛ, в котором 38 туров. Первые сезоны АПЛ состояли из 42 туров. В таком формате чемпионата бомбардирский рекорд делят между собой Алан Ширер (сезон-1994/95) и Энди Коул (сезон-1993/94), которые забили по 34 гола.

