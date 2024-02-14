Одноклубник Миколенко - лидер АПЛ по неприятному статистическому показателю
Статистический портал WhoScored поделился информацией о том, кто из футболистов АПЛ хуже всех реализует свои моменты.
Лидером в данном антирейтинге стал форвард Эвертона Доминик Кальверт-Льюин, имеющий худшую разницу между реальными и ожидаемыми забитыми голами. Англичанин должен был забить на 6 голов больше, если бы реализовал все шансы.
За одноклубником украинского защитника Виталия Миколенка расположились нападающий Челси Николя Джексон с разницей xG -3.9 и футболист Ливерпуля Дарвин Нуньес, у которого данная разница составляет -3.7.
В топ-5 также попали форвард Брентфорда Йоан Висса (- 2,5 xG) и хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш (- 2,4 xG).
Напомним, ранее сообщалось, что Эвертон ответил на обвинения в нарушении правил ФФП.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!