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Одноклубник Миколенко - лидер АПЛ по неприятному статистическому показателю

Доминик Калверт-Льюин должен был бы забивать чаще.
Сегодня, 15:59
Доминик Калверт-Льюин / Getty Images
Доминик Калверт-Льюин / Getty Images

Статистический портал WhoScored поделился информацией о том, кто из футболистов АПЛ хуже всех реализует свои моменты.

Лидером в данном антирейтинге стал форвард Эвертона Доминик Кальверт-Льюин, имеющий худшую разницу между реальными и ожидаемыми забитыми голами. Англичанин должен был забить на 6 голов больше, если бы реализовал все шансы.

За одноклубником украинского защитника Виталия Миколенка расположились нападающий Челси Николя Джексон с разницей xG -3.9 и футболист Ливерпуля Дарвин Нуньес, у которого данная разница составляет -3.7.

В топ-5 также попали форвард Брентфорда Йоан Висса (- 2,5 xG) и хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш (- 2,4 xG).

Напомним, ранее сообщалось, что Эвертон ответил на обвинения в нарушении правил ФФП.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ доминик калверт-льюин

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