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Эвертон выступил с заявлением на обвинение в нарушении правил АПЛ

Команда Виталия Миколенко возмущена тем фактом, что ее хотят наказать второй раз за одно и то же нарушение.
Сегодня, 19:25
Эвертон / Getty Images
Эвертон / Getty Images

В понедельник, 15 января, стало известно, что Ноттингем Форест и Эвертон были обвинены в нарушении правил прибыльности и устойчивого развития Английской Премьер-лиги.

Вскоре после обнародования данного решение "ириски" выступили с заявлением, которое было опубликовано на официальном сайте клуба.

"Футбольный клуб Эвертон признает решение Премьер-лиги передать дело с нарушением правил прибыли и устойчивого развития (PSR) за период оценки, заканчивающийся сезоном-2022/23, независимой комиссии Премьер-лиги".

"Это относится к периоду, охватывающему сезоны-2019/20, 2020/21, 2021/22 и 2022/23. Таким образом, сюда включены финансовые периоды (2019/20, 2020/21 и 2021/22), за которые клуб уже получил 10-очковый штраф. В настоящее время клуб обжалует эту санкцию".

"В отличие от других руководящих органов, включая Английскую футбольную лигу, в Премьер-лиге нет руководящих принципов, которые предотвращали бы применение санкций к клубу за предполагаемые нарушения в финансовых периодах, которые уже подверглись наказанию".

Источник: Getty Images

"В результате, а также из-за нового обязательства Премьер-лиги решать такие вопросы "в течение сезона", клуб оказался в ситуации, когда у него не было другого выбора, кроме как представить расчет PSR, который может быть изменен в ожидании результатов апелляции".

"Клуб теперь должен защищать еще одну жалобу Премьер-лиги, которая включает в себя те же финансовые периоды, за которые к нему уже были применены санкции, еще до того, как эта апелляция будет рассмотрена. Клуб считает, что это является результатом явного недостатка правил Премьер-лиги".

Ранее стало известно, что сборные Испании и Бразилии в марте проведут товарищеский матч "против расизма и насилия в футболе".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ

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