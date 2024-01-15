Испания и Бразилия проведут товарищеский матч "против расизма и насилия"

"Фурия роха" и пентакампеоны выйдут на футбольное поле ради поединка под девизом "Одна и та же кожа".

Сборные Испании и Бразилии проведут товарищеский матч "против расизма и насилия".

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на своем официальном сайте объявила, что данная игра пройдет 26 марта в Мадриде на Сантьяго Бернабеу.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | España recibirá a Brasil (@CBF_Futebol) el próximo 26 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu.



🫱🏼‍🫲🏿 El partido internacional amistoso servirá para la lucha contra el racismo y la violencia en el fútbol.



ℹ️ https://t.co/q4IdWU7FMn#UnaMismaPiel | #UmaSóPele pic.twitter.com/RQLDckpqg1 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) January 15, 2024

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RFEF и Бразильская конфедерация (CBF) договорились о проведении матча еще прошлым летом, 5 июня. Товарищеская встреча пройдет под девизом "Одна и та же кожа" (One Same Skin).

Мероприятие послужит укреплению приверженности борьбе с насилием и расизмом в футболе и укрепит хорошие отношения между обоими национальными руководящими органами.

Стоит отметить, что это будет десятая встреча сборных Испании и Бразилии. Их последнее противостояние состоялось в финале Кубка конфедераций в 2013 году.

В девяти предыдущих поединках две победы завоевала Испания, пять побед - Бразилия, еще два матча завершились вничью.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подпишет новый контракт, по которому он будет руководить "фурией рохой" и после чемпионата Европы-2024.

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