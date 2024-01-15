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Испания и Бразилия проведут товарищеский матч "против расизма и насилия"

"Фурия роха" и пентакампеоны выйдут на футбольное поле ради поединка под девизом "Одна и та же кожа".
Сегодня, 13:39
Испания - Бразилия / RFEF.es
Испания - Бразилия / RFEF.es

Сборные Испании и Бразилии проведут товарищеский матч "против расизма и насилия".

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на своем официальном сайте объявила, что данная игра пройдет 26 марта в Мадриде на Сантьяго Бернабеу.

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RFEF и Бразильская конфедерация (CBF) договорились о проведении матча еще прошлым летом, 5 июня. Товарищеская встреча пройдет под девизом "Одна и та же кожа" (One Same Skin).

Мероприятие послужит укреплению приверженности борьбе с насилием и расизмом в футболе и укрепит хорошие отношения между обоими национальными руководящими органами. 

Стоит отметить, что это будет десятая встреча сборных Испании и Бразилии. Их последнее противостояние состоялось в финале Кубка конфедераций в 2013 году.

В девяти предыдущих поединках две победы завоевала Испания, пять побед - Бразилия, еще два матча завершились вничью.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подпишет новый контракт, по которому он будет руководить "фурией рохой" и после чемпионата Европы-2024.

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